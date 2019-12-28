Умерла звезда фильма "Лолита" Сью Лайон: что известно об актрисе

В четверг, 26 декабря, умерла в 73 года Сью Лайон (Sue Lyon) – американская актриса, сыгравшая главную героиню в фильме "Лолита" кинорежиссера Стэнли Кубрика, экранизированного по мотивам романа Владимира Набокова.

Причина смерти актрисы пока неизвестна, но, как сообщает близкое окружение, Лайон в последнее время жаловалась на здоровье.

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Умерла Сью Лайон: биография актрисы

Будущая знаменитость родилась 10 июля 1946 года в городе Давенпорт, штат Айова. Уже в 14 лет Сью прошла кастинг и была выбрана среди 800 претенденток на главную героиню-нимфетку, которая вступает в любовную связь с отчимом Гумбертом, в фильме режиссера Стэнли Кубрика "Лолита", сценаристом которого выступил автор романа Владимир Набоков.

Смотрите одну из сцен фильма "Лолита" со Сью Лайон: видео

За своего персонажа актриса получила Золотой глобус в номинации "Самая обещающая актриса", а цензура запретила ленту для просмотра зрителям, не достигшим 16-летия.



Сью Лайон / Фото из открытых источников

Известно, что Сью Лайон была пять раз замужем, но со всеми мужьями развелась. Первый брак она взяла в 17 лет со сценаристом и актером Хэмптоном Фанчером. У нее также родилась дочь Нона Харрисон от второго мужа Роланда.

Последним фильмом в ее карьере стал фильм ужасов Льюиса Тига "Аллигатор" в 1980, в котором Лайон сыграла незначительную роль репортера. Впоследствии Сью работала учительницей английского языка в одной из начальных школ Лос-Анджелеса.



Сью Лайон / Фото из открытых источников

Умерла актриса Сью Лайон: фильмография

Наибольшую популярность Сью Лайон получила после выхода фильма "Лолита". Затем в 1964 году она играла в картине Джона Хьюстона "Ночь игуаны" с Ричард Бёртоном. Потом Лайон сыграла в фильмах "7 женщин" (1966) Джона Форда, "Вздорный человек" (1967) Ирвина Кершнера, "Тони Роум" (1967) Гордона Дугласа, "Злой Нивел" (1971) Марвина Дж. Чомски и других. В 1970-х годах блондинка играла второстепенные роли и потом решила прекратить актерскую карьеру.



Сью Лайон / Фото из открытых источников



Сью Лайон / Фото из открытых источников