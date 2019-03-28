Умерла Зинаида Цесаренко – заслуженная артистка Украины

Заслуженная артистка Украины, певица и актриса Национального театра им. И. Франко Зинаида Цесаренко умерла в среду, 27 марта. В день, когда весь мир празднует Международный день театра, она ушла из жизни в возрасте 82 года.

О смерти талантливой украинской артистки сообщил театральный критик и журналист Олег Вергелис на своей странице в Facebook.

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По его словам, заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко ушла из жизни в день, когда отмечается Международный день театра. Олег Вергелис опубликовал фотографии актрисы театра им. И. Франко, на которых она предстала в сценических образах.

Всегда буду помнить. Светлая память,

– прокоментуав фото театральный критик.

Биография Зинаиды Цесаренко

Зинаида Цесаренко родилась 22 июня в 1936 году в селе Байбуга, что в Крымской области. С ранних лет она знала, что хочет стать актрисой. Поэтому сразу начала работать над достижением мечты.

Сначала Зинаида работала в Днепродзержинском драматическом театре имени Леси Украинки и в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса. Набравшись опыта, в 1965 году, актриса стала частью коллектива Национального академического театра им. И. Франко. На сцене она дебютировала с ролью Азы из пьесы Михаила Старицкого "Злой рок".

За 60 лет театральной жизни Зинаида Цесаренко успела дать жизнь таким персонажам: Анне из драмы "Две семьи" М. Кропивницкого, Оксане из повести "Майская ночь" Н. Гоголя, Климене с исторической драмы Леси Украинки "Кассандра", Донью Инес с "Благочестивой Марты" Тирсо де Молине и другим.

На официальном сайте театра имени Ивана Франко отметили, что особенностью Зинаиды Цесаренко было ее чувство народного юмора, благодаря которому легко вживалась в каждую роль.

Последний выход актрисы на театральной сцене состоялся 12 марта 2019 года. Она сыграла светлую щемящую Мэри в спектакле "Посторонние среди нас" Аарона Бушковськи.