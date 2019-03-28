Умерла Зинаида Цесаренко – заслуженная артистка Украины

226 Читати новину українською
Умерла Зинаида Цесаренко - биография артистки Украины
Умерла Зинаида Цесаренко / Фото из открытых источников

Заслуженная артистка Украины, певица и актриса Национального театра им. И. Франко Зинаида Цесаренко умерла в среду, 27 марта. В день, когда весь мир празднует Международный день театра, она ушла из жизни в возрасте 82 года.

О смерти талантливой украинской артистки сообщил театральный критик и журналист Олег Вергелис на своей странице в Facebook.

Читайте также: Казак, который упал с лошади и умер на Хортице, оказался известным актером

По его словам, заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко ушла из жизни в день, когда отмечается Международный день театра. Олег Вергелис опубликовал фотографии актрисы театра им. И. Франко, на которых она предстала в сценических образах.

Всегда буду помнить. Светлая память,
– прокоментуав фото театральный критик.

Биография Зинаиды Цесаренко

Зинаида Цесаренко родилась 22 июня в 1936 году в селе Байбуга, что в Крымской области. С ранних лет она знала, что хочет стать актрисой. Поэтому сразу начала работать над достижением мечты.

Сначала Зинаида работала в Днепродзержинском драматическом театре имени Леси Украинки и в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса. Набравшись опыта, в 1965 году, актриса стала частью коллектива Национального академического театра им. И. Франко. На сцене она дебютировала с ролью Азы из пьесы Михаила Старицкого "Злой рок".

За 60 лет театральной жизни Зинаида Цесаренко успела дать жизнь таким персонажам: Анне из драмы "Две семьи" М. Кропивницкого, Оксане из повести "Майская ночь" Н. Гоголя, Климене с исторической драмы Леси Украинки "Кассандра", Донью Инес с "Благочестивой Марты" Тирсо де Молине и другим.

На официальном сайте театра имени Ивана Франко отметили, что особенностью Зинаиды Цесаренко было ее чувство народного юмора, благодаря которому легко вживалась в каждую роль.

Последний выход актрисы на театральной сцене состоялся 12 марта 2019 года. Она сыграла светлую щемящую Мэри в спектакле "Посторонние среди нас" Аарона Бушковськи.

blog_ava
Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
сегодня
8042
Теги: LifeStyle Потери
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-5 фильмов Квентина Тарантино, которые стоит посмотреть
27 марта 20:50 Топ-5 фильмов Квентина Тарантино, которые стоит посмотреть
153
Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
27 марта 20:30 Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
Настя Сукач 2296
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
27 марта 13:03 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
3315
Топ-5 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
27 марта 09:37 Топ-5 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
393
Обольстительная соблазнительница Кира Найтли: топ-5 фильмов с откровенными сценами с ее участием
26 марта 22:02 Обольстительная соблазнительница Кира Найтли: топ-5 фильмов с откровенными сценами с ее участием
229
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук