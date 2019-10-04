Умерла звезда "Казино Рояль" Анна Куэйл: причина смерти

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Анна Куэйл
Анна Куэйл / networthroll.com

Известная британская актриса, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Грендж Хилл" и "Мстители", умерла на 86 году жизни.

О смерти актрисы сообщили ее родственники. Как известно, жизнь Куэйл оборвалась еще 16 августа, однако родные сообщили о смерти только сейчас. Анна Куэйл на протяжении последних лет страдала от деменции. О страшном диагнозе британка узнала еще в 2012 году.

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Родилась актриса в Бирмингеме 6 октября 1932 года. Ее отцом был актер Дуглас Куэйл. Одним из первых кинопроектов актрисы стал сериал 1960-х годов "Мстители", который рассказывал о нескольких агентах, которые решали сложные дела.

Акторка Анна Квейл
Актриса Анна Куэйл

Актриса также играла в таких сериалах, как "Возвращение в Брайдсхед", "Грендж Хилл" и "Дневник Литтона". Наиболее известные фильмов с ее участием: "Критическое решение", "Казино Рояль", "Чтобы ты сдохла, дорогая" и "Эскимоска".

Что такое деменция?Это тяжелое заболевание, поражающее людей преимущественно пожилого возраста. Это так называемое старческое слабоумие, которое характеризуется нарушениями в когнитивной сфере. Ранее приобретенные навыки и знания человеком теряются и возникают сложности в приобретении новых.

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Теги: LifeStyle Потери Кино
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