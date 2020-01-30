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Умерла звезда культового сериала "Санта Барбара"

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Мардж Дюсей / Фото из открытых источников

Популярная американская актриса Мардж Дюсей умерла в возрасте 84 лет. Украинские зрители запомнили ее благодаря роли в сериале "Санта Барбара". Женщина сыграла Памелу Кэпвелл Канрад.

30 января стало известно, что ушла из жизни актриса легендарного сериала "Санта Барбара" Мардж Дюсей. О смерти звезды сообщила ее падчерица Элизабет Перин на своей странице в Фейсбуке.

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Мне грустно сообщать такую новость, но моя мачеха ушла из жизни вчера утром во сне. Она была настоящей женщиной и прожила замечательную жизнь. Мы ее очень любили. За ней будут очень скучать.
– написала Элизабет.

Мардж Дюсей
Мардж Дюсей / Фото из открытых источников

Что известно о Мардж Дюсей?
Мардж Дюсей – известная американская актриса. Начала свою карьеру в 1967 году с фильма "Пикник у моря". Она сыграла в семидесяти телешоу и мыльных операх. Чаще всего ей доставались роли отрицательных персонажей. В сериале "Санта Барбара" Мадрж Дюсей снялась в 83 эпизодах (1987 – 1988) и исполнила роль Памелы Кэпвелл Конрад, первой жены Си Си Кэпвелла. Также она снималась в сериалах "Герои Хогана", "Улицы Сан-Франциско", "Факты из жизни" и др.

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Потери Новости культуры
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