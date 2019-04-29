Уми Турман-49! Выразительный стиль голливудской актрисы

Сегодня, 29 апреля, свой день рождения празднует звезда боевика "Убить Билла" Ума Турман. Знаменитой актрисе исполняется 49 лет. По этому случаю LifeStyle24 рассказывает о стиле звезды съемочных площадок, подбирая ее самые яркие образы.

Хотя папарацци часто ловили именинницу в не слишком привлекательном наряде во время ее прогулок с детьми, однако на светских мероприятиях они, похоже, увлечены тем, как одета актриса. Будем откровенны, у Умы нетипичная для Голливуда внешность и фигура. Однако красавица умеет подчеркнуть свои выигрышные стороны простотой и элегантностью.

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И пусть женщина с редким именем, что в переводе с санскрита означает "та, что звучит", свою исключительность принимала долго, сегодня же она уверенно чувствует себя и во время съемок, и перед объективами фотографов. Некоторые образы с красных дорожек, подтверждающие необычные внешние данные Умы Турман, мы отыскали на ее Instagram-странице.

Скандинавские параметры

Высокий рост (183 сантиметра), худощавое, но крепкое телосложение, широкое лицо и блонд от природы. Такой физической формой и фенотипом Ума Турман обязана своим шведским корням. Ведь в этой скандинавской стране родилась ее мама – баронесса, а в прошлом – модель Нена фон Шлебрюгге. Возможно, именно мать воспитывала у будущей звезды вкус к нарядам. И теперь публичные выходы актрисы не остаются без заметного внимания папарацци. Ведь длинные ноги грех не подчеркнуть обтягивающим платьем с вырезом, а уместным плечам – позволить помиловать глаз многочисленных поклонников.



У Умы Турман – скандинавские параметры тела / Instagram / @umathurman

Элегантность в наряде

Скандинавские веяния передались Уме и в манере одевания. Пересматривая ее выходы в свет, видим, что знаменитость предпочитает однотонной одежде: за основу своего гардероба берет пастельные цвета, а также удачно сочетает черный и белый.



Для публичных выходов актриса выбирает пастельные тона / Instagram / @umathurman



Один из любимых цветов звезды – белый / Instagram / @umathurman

Казалось бы, акцент в таком стиле точно должны были бы сделать аксессуары. Однако и с ними актриса старается быть сдержанной: выбирает либо только серьги, либо лишь бусы. Не всегда видно у нее на запястье браслет или цепочку.

Легкость в макияже и прическах

Уму Турман вряд ли увидишь со smoky-eyes, яркой красной помадой или пышными прическами. К минималистической одежде звезда подбирает нюдовий макияж: акцент делает в основном на глазах, однако крикливых цветов для этой части лица не выбирает. В ее косметичке, пожалуй, нет блесков, ведь в одном из интервью именинница призналась: "Именно помада лучше держится на губах и дает более насыщенный оттенок. Особенно тогда, когда тебе за 40". Относительно волос, то они у актрисы либо идеально выровнены, либо легко уложены, либо же заплетены - с намеком на легкий хаос.



Ума Турман выбирает нюдовый макияж / Instagram / @umathurman

А вам нравится стиль Умы Турман? Что бы вы также примерили на себя? Делитесь с нами в комментариях.