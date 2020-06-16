На фоне масштабных протестов против расизма в США обратили внимание и на ленты, которые романтизируют факты дискриминации. Так, культовый фильм "Унесенные ветром" осудили за сцены обращения с темнокожей горничной. На днях ленту вернули на стриминговий сервис HBO Max, однако с правками.

Что изменили в фильме "Унесенные ветром"

По данным CNN, представители HBO Max решили не забирать фрагменты фильма, где показана расовая дискриминация. Они объяснили, что удаление отдельных сцен можно было бы сопоставить с игнорированием исторических фактов. Поэтому "Унесенные ветром" вернулись на стриминговий сервис таким, как его сделали авторы.

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Но правки все же были в киноленте. Перед первыми кадрами фильма можно услышать заявление ведущей и преподавательницы истории кино в Чикагском университете Жаклин Наджумы Стюарт. Женщина обращает внимание на то, что расовая дискриминация не исчезла с годами. Поэтому современное обострение этой темы должно стать уроком для всего мира, а люди должны сделать выводы. Такого же мнения и в HBO.

Если мы хотим создать более справедливое и достойное будущее, мы должны сначала признать и понять нашу историю, – добавили представители HBO.

Что известно о скандале

10 июня все мировые СМИ распространили информацию, что культовый фильм "Унесенные ветром" удалили с HBO Max. В компании сразу же объяснили, что решение является временным.

Причиной для этого стали кадры, которые можно воспринять как расизм. Речь идет об обращении с темнокожей героиней Мамми, которая работала в состоятельной семье и была няней Скарлетт О'Хары. Актриса Хэтти Макдэниел, сыгравшая эту роль, неоднократно сталкивалась с расовой дискриминацией. Даже на вручении премии Оскар-1940 она сидела отдельно от своих коллег по ленте. Эта история в сочетании с расистскими кадрами в "Унесенных ветром" и вызвала скандал.

Тему дискриминации обострили после резонансного убийства Джорджа Флойда. Мужчина умер во время ареста правоохранителями. Полицейский использовал удушающий прием и отпустил свою жертву только после того, как Флойд перестал дышать. Арест произвели по обвинению в использовании фейкового чека на 20 долларов. Такой беспредел вызвал масштабные протесты в США.