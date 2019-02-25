Упал от счастья: Рами Малек после награждения Оскаром слетел со сцены

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Рами Малек
Рами Малек / Instagram / @theacademy

Американский актер египетского происхождения Рами Малек получил свою заветную статуэтку Оскар. Но как это бывает в волнующих моментах, он произнес свою трогательную речь и на ступеньках сцены не удержался и упал.

О досадном инциденте на Оскаре-2019 стало известно в издании Hollywood Reporter. Журналисты, которые присутствовали на 91 церемонии Оскар 24 февраля (25 февраля по киевскому времени), рассказали, что после получения статуэтки за "Лучшую мужскую роль" он упал с лестницы. Там сразу к нему подбежали несколько человек, которые предложили свою помощь.

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Лауреата премии Оскар посадили на кресло в первом ряду и позвали медиков, которые сразу осмотрели актера и вывели из зала. 37-летний Малек никаких травм не получил и уже через несколько часов разливал шампанское и принял участие в стильной фотосессии за кулисами премии.

Многие актеры мечтают Получить "Оскар". Возможно, дело не в награде. Это была тяжелая работа, и тот факт, что я здесь, является доказательством того, что все возможно. Сегодня вечером я праздную эту победу со всеми вами, всеми, у кого была мечта,
– прокомментировал свою награду Рами после вручения награды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The Academy (@theacademy)

 

Добавим, что киноактер получил свою награду за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия" Брайана Сингера. Режиссеру ленты приписали сексуальный скандал, из-за чего лента, вероятно, не смогла одержать победу в номинации "Лучший фильм года", уступив место "Зеленой книге" Питера Фарелли.

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Теги: LifeStyle Награды Оскар-2019 Голливуд Оскар
Источник: LifeStyle 24
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