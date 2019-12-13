UPark 2020: известна дата проведения фестиваля

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UPark 2019 / Facebook / @uparkfestival

Музыкальная вечеринка, которая собирает в Киеве настоящих меломанов, пройдет с 21 по 23 июля в Sky Family Park, что на Оболони. В 2019 организаторы выбрали это место для проведения не первый раз и, очевидно, не пожалели.

Организаторы одного из самых масштабных фестивалей, который собирает мировых и украинских звезд на одной сцене, объявили даты проведения. В следующем году меломаны смогут стать частью единого ритма с 21 по 23 июля.

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Учредители яркой летней вечеринки определились не только с датами, но и с местом, в котором будет проходить UPark 2020. Фестиваль уже проходил на НСК "Олимпийский", стадионе "Динамо", а последний раз музыкальный взрыв был на SKY family Park, который стал для Украины первым опытом такого формата. Прошлогодний успех решили повторить.

Крутая фестивальная вечеринка лета возвращается. Просто сейчас добавь в календарь 21-23 июля и приготовься. Будет вдвое громче, ярче и масштабнее,
– заверили организаторы UPark 2020.

В 2019 году хедлайнерами фестиваля стала группа оскароносного Джареда Лето "Thirty Seconds to Mars" и африканская хип-хоп группа "Die Antwoord". Гостям фестиваля запомнилось также выступление британской группы "Bring me the Horizon".

Кроме музыкальных выступлений на UPark Festival посетителей ждали бассейны под открытым небом, собственный пляж у реки, водные развлечения, игровая зона, развлекательные локации и вкусная и разнообразная еда на Foot Court.


UPark 2019 / Facebook / @uparkfestival

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Фестивали
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