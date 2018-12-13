UPark Fesival в третий раз пройдет в Киеве: мировые исполнители подарят украинцам рок-концерт

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Рок-фестиваль UPark в третий раз пройдет в Киеве
Рок-фестиваль UPark в третий раз пройдет в Киеве / Пресс-служба

Летом 2019 года безумная атмосфера рока, которую будут создавать исполнители с мировыми именами в третий раз состоится в Киеве. UPark Festival обещает подарить слушателям семь гектаров музыкальной территории.

Масштабный рок-фестиваль UPark пройдет в столице Украины с 16 по 18 июля. В этом году формат музыкального события изменится, и обычный для посетителей стадионный концерт превратится в остров зажигательной музыки с активными развлечениями прямо посреди города.

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За два предыдущих года проведения фестиваля на сцене выступали одни из самых известных групп, среди которых Red Hot Chili Peppers, Gorillaz, Hurts, Bonobo, Tove Lo, Kaleo, The Kills, Young Fathers, Poets of the Fall, The Hardkiss, ONUKA и много других.

Первыми хедлайнерами этого года станет группа The Prodigy. Их новый альбом No Tourists, который они выпустили только в ноябре этого года, получил сотни одобрительных рецензий от самых популярных СМИ планеты.

Гурт The Prodigy
The Prodigy / Instagram / @theprodigyofficial

The Prodigy
The Prodigy / Instagram / @theprodigyofficial

Также на UPark Festival выступят зажигательные ребята из группы SWMRS. Их называют «темной лошадкой» концерта. Впервые об этой группе заговорили в 2000-х годах. Тогда они называли себя Emily's Army, а впоследствии сменили название на SWMRS, с которым обрели мировую известность. На их счету уже 3 студийных альбома, 5 мини-альбомов и более 10 синглов.

SWMRS
Группа SWMRS / Пресс-служба

Полный список исполнителей, которые подарят свой голос пылким поклонникам, пока что держат в секрете, однако тот факт, что это будет незабываемо и непревзойденно, остается бесспорным. Для тех, кто захочет охладиться от горячей музыки, на территории фестиваля UPark будет более 1500 квадратных метров открытого бассейна, а также DANCE POOL BAR.

Для любителей активного отдыха будут водные игры, а для тех, кто захочет сделать перерыв между выступлениями безумных исполнителей и найти немного покоя среди бешеной атмосферы будет чистый пляж для ленивого отдыха.

Регистрация на предыдущий распродажу билетов (с персональным кодом) на UPark Festival уже доступна и ее можно осуществить на сайте Concert.ua. Чтобы получить код, по которому потом можно значительно выгоднее купить билет, нужно заполнить форму на concert.ua/events/upark. Перед открытием официальных продаж билетов вы получите код, с которым сможете купить билет на самое масштабное и самое горячее событие лета по значительно лучшей цене.

Теги: Новости Киева LifeStyle Новости Украины Концерты Путешествия Музыка Новости культуры
Источник: 24 канал
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