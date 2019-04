UPark Festival в Украине: Иван Дорн и AJR стали новыми участниками

На масштабный рок-фестиваль UPark, который пройдет в столице Украины с 16 по 18 июля, приедут исполнители с мировой известностью. Стали известны имена новых участников музыкального события – мастер танцевальных хитов Иван Дорн и инди-рокеры AJR.

Инди-рокеры родом из Нью-Йорка, AJR, выйдут на сцену фестиваля 17 июля вместе с Thirty Seconds To Mars, Rag'n'Bone Man и Pale Vawes.

Их музыку сравнивают с Weezer или Beach Boys. На счету группы два альбома и анонс новой пластинки Neotheater, релиз которой запланирован на 26 апреля.

AJR – Burn The House Down: смотрите видеоклип

Другой участник фестиваля, Иван Дорн, выступит 18 июля вместе с Die Antwoord, Missio и MØ.

В 2018 году у Ивана Дорна вышли коллаборации с Diplo, MØ, Vakula, Moldanazar и Виктором Солфом из группы Her. На сцене фестиваля UPark он выступит впервые.

Ivan Dorn – Опомнись (feat. Vakula): смотрите видеоклип

Расписание выступлений исполнителей на UPark Festival:

16 июля — Bring Me The Horizon, Nothing But Thieves, SWMRS.

17 июля — Thirty Seconds to Mars, Rag'n'Bone Man, Pale Waves, AJR.

18 июля — Die Antwoord, Missio, MØ, Иван Дорн.

Что известно о UPark Festival? UPark Festival – это современный городской фестиваль со своей атмосферой. За относительно короткую историю фестиваля на сцене UPark успели выступить не только мировые легенды, но и начинающие артисты. Среди групп, которые принимали участие в фестивале, были: Red Hot Chilli Peppers, MUSE, Gorillaz, Massive Attack, Nothing But Thieves, HURTS, The Kills, Poets of the Fall, My Vitriol, Kaleo, Tove Lo, Young Fathers.