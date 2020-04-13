Урок повседневного макияжа от Ким Кардашян: видео
Звезда реалити-шоу Ким Кардашян любит делиться с поклонниками фотографиями, на которых демонстрирует идеальный макияж. Теперь она решила рассказать и показать, как красится ежедневно. Бьюти-видео знаменитость опубликовала на личной странице в инстаграме.
Карантин – это возможность уделить больше времени уходу за собой. 39-летняя знаменитость Ким Кардашян принадлежит к числу тех женщин, которые не перестают следить за собой и каждый день выглядят великолепно. Представительница телесемейства продемонстрировала подписчикам, как делает фирменный контуринг лица.
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Для ежедневного макияжа Ким использует косметику собственного бренда KKW Beauty.
Пошаговый фирменный макияж от Ким Кардашян:
- Сначала Кардашян наносит тон. После этого берет корректор и проводит им по контуру лица.
- С помощью консилера освещает зону под глазами, также немного наносит его между бровями и на нос. Для растушевки линий использует косметический спонж.
- Светлым оттенком пудры еще больше освещает зону под глазами.
- Брови расчесывают и тщательно прорисовывают карандашом.
- Карандаш-корректор Ким использует для того, чтобы сделать нос визуально более узким, а скулы – более четкими. После этого наносит легкий слой корректора.
- Щеки Кардашян выделяет румянами.
- Ресницы звезда подкручивает и красит тушью. С помощью палетки натуральных теней делает более выразительным верхнее веко и растушевывает тени по складке. Нижнее веко подчеркивает другим, более натуральным оттенком.
- Для того, чтобы выделить губы, Ким сначала использует хайлайтер, потом прокрашивает контур карандашом, выходя за естественную границу губ. Поверх этого наносит помаду любимого цвета.
- Завершает макияж еще одним слоем светлой пудры под глазами.
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