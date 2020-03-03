"Усатый фанк": в сети появился трейлер фильма об украинских музыкантах 1970-х годов

Документальные фильмы Украине стремительно захватывают отечественную киноиндустрию. Так, 2 марта авторы "Усатого фанка" презентовали первый трейлер к будущей ленте.

Известно, что производством фильма занималась компания Т.Т.М. при содействии Госкино. Съемки документального фильма "Усатый фанк" завершились еще в конце сентября 2019 года. В настоящее время киноленту готовят к премьерному показу, дата которого пока не разглашается.

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В центре сюжета – музыкальные коллективы и артисты времен Владимира Ивасюка. Поэтому знаково, что накануне дня рождения легендарного артиста в сети презентовали трейлер к "Усатому фанку". Режиссер Александр Ковш пытался подробно описать всю эстрадную эпоху 1970-х годов, привлекая к фильму немало архивных кадров. В то же время авторы фильма исследовали условия, при которых образовались такие знаменитые коллективы, как "Ель", "Март", "Колокола", "Водограй", "Мечта", "Свитязь", "Живая вода", "Беркут", "Музыки" , "Кобза" и другие.

В конце шестидесятых годов прошлого столетия, после периода "оттепели", в СССР начали создаваться музыкальные коллективы, призванные стать аналогами западных рок-групп. Они получили название ВИА – "вокально-инструментальные ансамбли". Следующее десятилетие стало "золотой" эпохой украинской поп-музыки. Фильм исследует феномен украинского "усатого фанка", который не потерял актуальность до сих пор,

– говорится в анонсе к фильму.

Смотрите трейлер к документальному фильму "Усатый фанк": видео

Интересно, что "Усатый фанк" стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. На создание киноленты из бюджета выделили 1,72 миллиона гривен. А вот как Госкино финансирует другие проекты – ознакомьтесь в инфографике.



Как Госкино финансирует съемки фильмов / Инфографика 24 канала