Популярная украинская певица TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) призналась, что ее бывший муж, продюсер Егор Глебов ушел к Ани Лорак и до сих пор находится в отношениях с ней.

В откровенном интервью Кате Осадчей для программы "Светская жизнь" исполнительница рассказала, общается ли с экс-возлюбленным и какие отношения у него с сыном.

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TAYANNA об отношениях экскоханого с сыном

У Татьяны и Егора есть общий сын Даниэль. Артистка говорит, что ее бывший до сих пор находится в отношениях с Ани Лорак, однако она не запрещает ему общаться с сыном, ведь он имеет на это такое же право, как и она.

Они живут вместе, я все знаю. Он общается с сыном, Даниэль звонит ему. Это бывает редко, потому что он отвык. Однако, когда Егор приезжает в Киев, мы видимся. Можем вместе пообедать, поужинать. Для нас это не табу,

– рассказала певица.

TAYANNA говорит, что сын знает, с кем сейчас живет его папа. Однажды Егор предлагал Даниэлю улететь в Россию. Он хотел познакомить его с певицей и ее дочерью Софией.

Я его отпускала, но он не горел желанием лететь куда-то с отцом. Даже сам говорил мне: "Мама, я с папой вижусь очень редко, он мне не папа, он просто меня сделал. Я хочу тебя беречь, хочу быть с тобой, потому что если я уеду, ты останешься одна. Кто тебя будет охранять?,

– поделилась знаменитость.

TAYANNA о домашнем насилии в семье

Ранее певица рассказывала, что в отношениях с Глебовым присутствовало домашнее насилие. Продюсер неоднократно поднимал на нее руку. Однако с Аней Лорак она этими подробностями не делилась. TAYANNA говорит, что если бы она позвонила и спросила, то, конечно, рассказала бы ей все. Но лезть в чужую семью не хочет. Возможно, Егор изменился и теперь ведет себя по-другому, каждые отношения разные.

TAYANNA в "Светской жизни": смотрите видео онлайн