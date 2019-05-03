Успешные выпускники: как сложилась судьба актеров из истории о Гарри Поттере

Поймав на экране ученика Хогвартской школы чар и колдовства, невольно можно задуматься, как сложилась их судьба после выпуска. Поэтому, во Всемирный день Гарри Поттера, посмотрим на знакомые лица по-новому.

Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер)

После окончания поттерианы, Дэниел прекрасно показал себя среди гильдии британских актеров. Среди его работ немало культовых фильмов и не менее интересных сериалов: роль Игоря в фильме ужасов про всем известному "Франкенштейну", вора-миллиардера во второй части "Иллюзии обмана", главная роль в сериале "Записки юного врача" и много других, интересных историй. Также Дэниел активно выступает на сцене театра (роль – Розенкранц в постановке "Розенкранц и Гильденстерн мертвы").

Читайте также: Дэниел Рэдклифф имел проблемы с алкоголем во время съемок "Гарри Поттера"

Эмма Уотсон (Гермиона)

Молодую красавицу не встретишь в картинах для массового зрителя. Ее герои – сложные, эмоциональные личности. Сама Эмма эмоционально говорит о них в интервью, где она также активно поднимает тему защиты прав женщин. В общем, не подвела Гермиону. Актриса появилась в таких картинах, как "Хорошо быть тихоней", где сыграла главную героиню, в фильмах "Элитное общество", "Колония Дигнидад" и в "Сфере", а также очень запомнился ее образ принцессы Белль в "Красавице и Чудовище".

Рупер Гринт (Рон Уизли)

Главной задачей для Руперта было избавится от марки "рыжего из поттерианы", с чем молодой актер прекрасно справился. Среди его ролей – гитарист группы "The Dead Boys", подросток-беглец из "Уроки вождения", ученик профессионального киллера в "Дикой штучке". А чего только стоят его комедийные роли в "Лунной афере" и сериалах "По болезни" и "Snatch".

Том Фелтон (Драко Мелфой)

Сегодня малого злодея приглашают на главные роли в интересные проекты, а он все равно остается простым парнем, который любит рыбалку и сельскую тишину. Актера можно увидеть в блокбастере "Планета обезьян" и в фильмах ужасов "Пропавший" и "13 часов". В последнем Фелтону доверили главную роль. Впрочем, большую часть времени Том посвящает музыке: выпускает альбомы и ездит по миру с небольшими концертами.

Читайте также: Томасу Фелтону – 30 лет: как изменился волшебник Драко Малфой из "Гарри Поттера"

Мэттью Льюис (Невил Лонгботом)

Здесь сразу хочется говорить о чудо-перевоплощении. Из полнощекого простака он превращается в красивого мужчину, постоянно светящегося с голым торсом на страницах глянцевых журналов. Однако, актерское мастерство Мэттью, до конца еще не оценили. Ему выпадает сыграть лишь второстепенные роли репортера в "Магазине сладостей", героя пятисезонного телесериала "Синдикат" и пустоголового парня Эмилии Кларк в картине "До встречи с тобой". Успешнее актер показывает себя на сцене театра, но мечты о "бондиане" не покидают молодого парня