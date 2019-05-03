Устроила шоу на 5 миллионов долларов: Мадонна выступила на премии Billboard Music Awards

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Мадонна выступила на премии от Billboard
Мадонна выступила на премии от Billboard / Instagram / @madonna

Одна из самых популярных певиц мира, американская поп-дива Мадонна порадовала своим выступлением на престижной музыкальной премии награждения Billboard Music Awards 2019. Исполнительница спела новую песню Medellіn, шоу к которой стоило около 5 миллионов долларов.

На днях в Лос-Анджелесе прошла грандиозная музыкальная премия Billboard Music Awards 2019, на которой награждали лучших исполнителей года. Особым гостем церемонии награждения стала 60-летняя Мадонна, которая устроила невероятное шоу на сцене вместе с музыкантом Maluma.

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Дуэт исполнил новую песню Medellіn, которая взорвала сеть своим клипом несколько дней назад. Кроме группы людей, которые танцевали позади артистов, не менее удивительным было появление четырех голограмм. На сайте TMZ сообщили, что такое шоу обошлось певице в 5 миллионов долларов.

Смотреть выступление Мадонны и Maluma с песней Medellіn: видео

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мадонна
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