"Утренний кофе с братом": Сергей Притула показал семейное фото

37-летний известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула сделал поклонникам в социальных сетях приятный сюрприз, показав семейное фото с братом Василием.

Новое фото телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram.

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"После концертов в Тернополе, согласно многолетней традиции, утренний кофе с братом. А уже после него выезд на Хмельницкий. Тур продолжается!"– говорится в подписи.

Чаще всего Сергей показывает поклонникам те фотографии, которые касаются его работы. Однако уникальный семейный кадр понравился пользователям в сети и собрал более 70 тысяч лайков за два дня.

"Как же вы похожи. Как приятно наблюдать, что традиция является традицией. Брат за брата", "Сходство с братом невероятное", "Очень похожие", "Красивые парни" – пишут поклонники, которые отметили сходство между братьями.



Сергей Притула с братом / Instagram @siriy_ua