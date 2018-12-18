Увеличены губы и подтяжка лица: как бы выглядели звезды 20 века с трендами 2018 года

Современное отношение к красоте крайне отличается от того, что было даже пару лет назад. Британский художник Мэтт Мейтленд, который является автором обложки посмертного альбома Майкла Джексона, показал подборку снимков о том, как могли бы выглядеть знаменитости 20 века, если бы стали популярными в социальных сетях в 2018 году и следили бы за последними бьюти-трендами.

Отфотошопленные фото звезд Мэтт публикует на своей странице в в Instagram.

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К примеру, в работах Мейтленда знаменитая актриса Одри Хепберн и принцесса Диана изображены со значительно увеличенными губами и суженным носом, а княгиня Монако Грейс Келли демонстрирует подтяжку лица. Так, по мнению автора, могли бы выглядеть знаменитости прошлого, если бы решили соответствовать сегодняшним идеалам.

Некоторые, посмотрев эту серию, могут предположить, что я выступаю против косметологических процедур. Но это совсем не так. Меня всегда восхищали люди, которые доводят красоту до крайности. Один из моих героев, Майкл Джексон, как известно, исследовал идею трансформации внешности еще в начале своей карьеры,

– рассказал художник в интервью, пишет издание Paper.

Предлагаем посмотреть работы художника Мэтта Мейтленда:



Одри Хепберн / Instagram @matmaitland



Принцесса Диана / Instagram @matmaitland



Грейс Келли / Instagram @matmaitland



Мерилин Монро / Instagram @matmaitland



Элизабет Тейлор / Instagram @matmaitland