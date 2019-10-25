Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой

Об уверенности говорят много. Именно поэтому она обросла мифами и стала чуть ли не панацеей от проблем. Действительно ли это так? И что именно вы понимаете под уверенностью?

Недавно в издательстве Vivat вышла книга "Философия уверенности в себе" французского философа Шарля Пепена. Прочитав ее, я осознала, что понятие уверенности в себе – очень неоднозначное и многообразно. Для иллюстрации моего понимания уверенности лучше всего подойдет цитата Алуники Добровольской: "Уверенность – это точка принятия решения. Ты принимаешь решение в себе или снаружи. В себе – значит в зависимости от своих моральных ценностей, того, что нужно тебе, снаружи – в зависимости от чужого мнения". Даже жалею, что эта цитата – не моя, я именно так определяю уверенность человека.

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Чем вы руководствуетесь, когда принимаете решения? Несмотря на ответ, можно определить, уверены ли вы; сами ли пишете свою судьбу, или выполняете чей-то чужой жизненный план. Я считаю, сверять свои действия с этим тезисом – важно. Именно поэтому кредо "я сама" – не самое худшее в жизни. На самом деле, это не феминистический лозунг, ведь когда человек говорит "Я сама/Я сам", это означает, что он берет на себя ответственность за собственную жизнь: по моему мнению, это и есть один из показателей уверенности в себе.



"Кредо "я сама" – не самое худшее в жизни" / Small business

Безусловно, каждый мыслящий человек не может жить в отрыве от реального мира. Но важно почувствовать разницу между вниманием к чьей-то мысли и "поправкой" на тренды. Важна именно внешняя обстановка, а не взгляды конкретных людей. То есть, если вы реагируете на контекст и объективные обстоятельства – это также об уверенности; если вы реагируете на мнение какого-то человека – нет. На планете – миллиарды людей! Вы мнения всех будете учитывать, или каких-то отдельных? А какой критерий отбора? Если вы можете отбросить точечные взгляды других, но в своем видении жизни учитывать тренды и объективные обстоятельства – это также об уверенности. Я не сторонница того, что все должно быть идеально так, как запланировано: мы должны быть гибкими.

Зачем уверенность?

Я считаю, уверенность в себе и своих силах нужна, чтобы двигаться вперед даже после провалов. Поражения будут, и не всегда они – показатель того, что вы делаете что-то неправильно. Именно поэтому здоровая уверенность поможет вам придерживаться собственного курса, несмотря ни на какие ветры.

Учитывая опыт, еще добавлю, что уверенность в себе каким-то образом ассоциируется и с профессиональной интуицией: с этой точки зрения, ее можно и нужно развивать. То есть, когда вы знаете, что этой деятельностью стоит заниматься, однако объективных причин пока не видите: у вас есть только ваш образ. Обладать уверенностью пойти на риск, отстоять свою точку зрения, даже не обладая всей полнотой информации (а когда мы ею обладаем?) – вот это и есть профессиональная уверенность. В качестве примера – тот самый Стив Джобс: у него не все получилось сразу. Однако, с уверенностью в своих силах, готовностью признавать и подниматься после поражений, он стал одним из самых известных и влиятельных людей в мире.



Обладать уверенностью пойти на риск и отстоять свою точку зрения – вот это и есть профессиональная уверенность / Stratcomllc

Почему уверенность – не панацея?

"Лекарство от яда отличаются исключительно дозой" – знакомая цитата? Так вот с уверенностью – то же: это медаль с двумя сторонами. Завышенные представления о себе – обратная ее сторона. Адекватная самооценка – это о пользе. Однако, когда она гораздо выше действительности, зашкаливает и преувеличивает то, что есть на самом деле, – это большой минус.

Одна из негативных сторон самоуверенности или завышенной самооценки – очевидна: человек перестает развиваться. Да и действительно, зачем? Он и так все знает! Если человек уверен в себе настолько, что не считает необходимым учиться и развиваться – это путь в никуда.

Другая – прекрасно описывается эффектом Даннига-Крюгера: люди с низкой квалификацией делают ошибочные выводы и неудачные решения, но их некомпетентность не позволяет осознать это. То есть, они ошибаются, но думают, что делают все правильно. Сможет ли такой человек развиваться? Вопрос риторический.



"Люди с низкой квалификацией делают ошибочные выводы, но думают, что правы"/ Training.in.ua

Более того: такие люди не просто принимают ошибочные решения, они еще и обесценивают правильные решения компетентных коллег. Почему? Потому что смотрите пункт 1: они не способны адекватно оценить эти решения из-за отсутствия квалификации. А другая сторона проблемы заключается в том, что люди с действительно высокой квалификацией склонны преуменьшать свои способности: вот им бы уверенность в себе и своих силах не помешала. Однако, как вы видите, для настоящих профи кривая все же выравнивается.

И если быть максимально откровенной, мне больше нравится, когда говорят "верю в себя, в свои силы". Вот вера в собственные силы мне импонирует больше. Излишняя уверенность может привести к негативным последствиям, вера в свои силы – нет. Именно вера в свои силы – когда вы понимаете, что можете чего-то добиться, но для этого надо усердно работать/прилагать усилия – и будет той опорой, благодаря которой вы выдержите любой шторм. И без побочных эффектов!

Автор: Юлия Орлова – генеральная директор издательства Vivat