Уже без Лагерфельда: как состоялся грандиозный показ Chanel в Париже

В рамках Недели моды в Париже проходят десятки модных показов, куда съезжаются самые известные звезды, блогеры, стилисты и дизайнеры со всего мира. Не исключением стал и показ Chanel, который традиционно отличился впечатляющими декорациями и гостями-знаменитостями.

Для создания неповторимой атмосферы во время презентации осенне-зимней коллекции Chanel была создана настоящая альпийская деревня с искусственным снегом, высокими декорациями с пейзажами заснеженных гор, и даже построено несколько деревянных домиков. Показ Chanel стал первым после смерти выдающегося креативного директора бренда Карла Лагерфельда. На его место был назначена помощница покойного дизайнера – Виржини Виар.

Показ Chanel в Париже / Getty Images

Оценить последние творения Карда Легерфельда на показ пришли такие звезды, как Клаудия Шиффер, Моника Беллуччи, Наоми Кэмпбелл, Кристин Стюарт, Марион Котияр, Пенелопа Крус, Кара Делевинь и Кайя Гербер.



Гости показа Chanel в Париже / Getty Images

Последние трое – Пенелопа, Кара и Кайя – также стали участниками модного показа, продефилировав на подиуме в некоторых образцах новой коллекции.



Кара Делевинь на показе Chanel / Getty Images



Кайя Гербер на показе Chanel / Getty Images



Пенелопа Крус на показе Chanel / Getty Images

Что интересно, на обратной стороне приглашений на показ Chanel был изображен эскиз с изображением Карла Лагерфельда и Коко Шанель, которое дополняла надпись The Beat Goes On ( "Жизнь продолжается" с английского). Роскошный показ Chanel завершился чувственной минутой молчания, а сами модели традиционно выстроились в ряд и в зале зазвучал голос Лагерфельда. Модели и приглашенные гости не сдерживали слез, отдав дань культовому дизайнеру.



Завершение показа Chanel / Getty Images