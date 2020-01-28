"Уже не смешно": кинодеятели о том, в чем прорыв хитовой украинской комедии "Мои мысли тихие"

Кинодеятели хитового украинского фильма "Мои мысли тихие" рассказали, как им удалось сделать качественную украинскую комедию без "сортирного юмора", заметную на международных площадках.

Об этом говорится в эксклюзивном интервью LifeStyle 24.

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Планка очень проста, есть комедия ситуаций, комедия положений и комедия характеров. Наш фильм – комедия характеров, где главное находится между строк, не проговаривается, а играется. Помещая странные характеры в соответствующие сцены и ситуации, мы освобождали этот юмор, который больше звучит в паузах между словами, чем в самих словах,

– сказал режиссер Антонио Лукич.

Известная актриса Ирма Витовская – исполнительница главной женской роли в кино "Мои мысли тихие" объяснила, чем этот фильм отличается от полнометражных комедий, вышедших за последние годы.

"Мы увидели, как фильмы этого жанра стартанули, а теперь они спадают. Это просто эксплуатация образа Тарапуньки, которая до сих пор тянется. И почему то украинцы воспринимают через этот персонаж. Это отходит, просто не все поняли, что это уже становится неинтересно. На обывателе еще экспериментируют, но есть тенденции, что это уже таки не смешно. Это мы поели и все. Зато "Мои мысли тихие" – картина, которая заходит, подняв планку в восприятии юмора. Да, и не надо уже дальше приуменьшать образ украинца, как некоего собирательного персонажа из анекдотов, продолжать старую сознательную политику видения такого персонажа... Наши персонажи не о тролении, они – из любви", – прокомментировала фильм актриса.



Интервью с создателями фильма "Мои мысли тихие" / Фото: Сергей Терещенко

Продюсер фильма Дмитрий Суханов считает, что запрос на качественную украинскую комедию появился, поскольку все больше украинцев в регионах поглощают мировой контент, постепенно вытесняется безвкусица.

"В этом есть и большая заслуга того, что телевидение и кино постепенно вытесняется интернетом и стриминговыми платформами. То есть все больше украинцев, даже в регионах, поглощают мировой контекст. Все таки украинские производители медиа и телепродукта шли на поводу у зрителей: как можно больше пошлого контента делали для зарабатывания денег с как можно больших масс людей. А сейчас на иностранном контексте наш зритель учится, у него прививается вкус и он постепенно вытесняет безвкусицу. Поэтому и возникает запрос на качественную украинскую комедию", – считает продюсер.

Вторая часть беседы: Мы делали кино не для недели проката, – эксклюзивное интервью с создателями фильма "Мои мысли тихие"

О чем драматическая комедия "Мои мысли тихие"?

Согласно сюжету, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер фрилансер Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда оставить "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду". Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

Лента молодого режиссера Антонио Лукича получила 5 отличий на ОМКФ, 2 награды нацпремии кинокритиков "Киноколо", специальную награду на Международном кинофестивале в Карловых Варах и уже была показана в 11 странах. Кино "Мои мысли тихие" в широком прокате с 16 января.

Мои мысли тихие: смотрите трейлер фильма онлайн