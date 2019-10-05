Уже скоро, – Влад Яма признался в желании иметь дочь

Украинский хореограф и судья проекта "Танцы со звездами 2019" Влад Яма, долгое время скрывал от публичности подробности своей личной жизни, признался, что они с женой Лилианой хотят завести еще одного ребенка.

О желании стать отцом во второй раз Влад Яма откровенно рассказал в программе "Зе Интервьюер".

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Хореограф заявил, что он чувствует себя счастливым мужем и отцом. Известно, что Влад с женой Лилианой, с которой он встречается с 2007 года, воспитывают сына Леона. Знаменитость признается в желании также иметь дочь.

Я хочу еще. Хотим девочку. Жена не против. Пока не было Леона, хотел четырех. Но появился малый, и некоторое время мы вообще об этом не говорили. Год, наверное. Потому что это было немного сложнее, чем мы себе представляли: первые недели, месяцы. А сейчас... Уже, наверное, скоро. Мы не настолько молоды, чтобы откладывать это еще на пять лет,

– пояснил Яма.

Влад Яма в программе "Зе Интервьюер": смотрите виде​о

Ранее в интервью Влад Яма признался, что самым главным днем в его жизни стало рождение сына Леона. Сейчас супруги не показывают лицо мальчика в сети, чтобы уберечь его от публичности.

По словам хореографа, Леон кардинально изменил его жизнь и он покажет мальчика тогда, когда малыш подрастет.