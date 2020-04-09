Чинна Роджерс умерла в 25-летнем возрасте: что известно об американской реперке и моделе
Известная американская рэпершаи модель Чинна Роджерс, известная под сценическим именем Chynna, умерла в 25-летнем возрасте. Причина смерти не разглашается.
Иностранные СМИ отмечают, что жизнь молодой девушки могла оборваться из-за передозировки. Несколько лет назад стало известно, что Роджерс страдает от наркотической зависимости, передает E.News!
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"Мы очень любили Чинну и будем очень скучать", – написала семья Роджерс.
Chynna начала свою модельную карьеру в 14-летнем возрасте, подписав контракт с Ford Models. Через год судьба свела ее с исполнителем Стивеном Родригесом, известным как A$AP Yams, основателем хип-хоп коллективаA$AP Mob. Впоследствии девушка начала писать тексты и выпускать синглы и начала свою рэперскую карьеру.
Роджерс выпустила несколько синглов в 2013 и 2014 годах. В 2016 году она официально обнародовала свой дебютный мини-альбом. Темой альбома стала ее война с опиоидной зависимостью.
В декабря 2019 года Чинна выпустила свой четвертый и заключительный мини-альбом, состоящий из четырех песен.
В Чинны остался отец, два брата и сестра. Мать ушла из жизни 2017 году. Друзья и знакомые в соцсетях сочувствуют близким и скорбят об утрате подруги.
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