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Чинна Роджерс умерла в 25-летнем возрасте: что известно об американской реперке и моделе

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Чинна Роджерс / Фото из Инстаграма

Известная американская рэпершаи модель Чинна Роджерс, известная под сценическим именем Chynna, умерла в 25-летнем возрасте. Причина смерти не разглашается.

Иностранные СМИ отмечают, что жизнь молодой девушки могла оборваться из-за передозировки. Несколько лет назад стало известно, что Роджерс страдает от наркотической зависимости, передает E.News!

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"Мы очень любили Чинну и будем очень скучать", – написала семья Роджерс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chynna (@chizzyano)

Chynna начала свою модельную карьеру в 14-летнем возрасте, подписав контракт с Ford Models. Через год судьба свела ее с исполнителем Стивеном Родригесом, известным как A$AP Yams, основателем хип-хоп коллективаA$AP Mob. Впоследствии девушка начала писать тексты и выпускать синглы и начала свою рэперскую карьеру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chynna (@chizzyano)

Роджерс выпустила несколько синглов в 2013 и 2014 годах. В 2016 году она официально обнародовала свой дебютный мини-альбом. Темой альбома стала ее война с опиоидной зависимостью.

В декабря 2019 года Чинна выпустила свой четвертый и заключительный мини-альбом, состоящий из четырех песен.

Chynna – iddd: смотрите видео онлайн

В Чинны остался отец, два брата и сестра. Мать ушла из жизни 2017 году. Друзья и знакомые в соцсетях сочувствуют близким и скорбят об утрате подруги.

 

Автор: Юлия Турелык
Теги: Наркотики Музыка Потери LifeStyle
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