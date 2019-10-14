В активном поиске, – Леся Никитюк заговорила о личной жизни

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в 2019 году разошлась с бойфрендом после около трех лет отношений, призналась, что сейчас она в активном поиске.

Об этом Леся Никитюк рассказала в интервью Кате Осадчей в "Светской жизни".

Читайте также: Леся Никитюк неожиданно покрасила волосы в розовый цвет: фото

Я сейчас в активном поиске, но скажем так – в интересных отношениях!

– заявила телеведущая.

По словам звезды, "интересные отношения" у нее сложились именно с украинцем. В интервью Леся вспомнила также, как впервые поехала в Париж. Знаменитость вспомнила о съемках проекта "Вокруг М", где она знакомилась с мужчинами разных национальностей.

В частности, в столице Франции она общалась с 5 разными мужчинами – от студента до графа.

"Собственно, в Париже мы были в имении этого графа. Я помню, как мы приезжали в его графство – там собаки бегают, коровы мычат и выходит графиня, которая трет мокрую голову полотенцем. Я себе немножко по-другому представляла графиню", – добавила телеведущая.

Никитюк также пошутила, что на рынке в Хмельницком гораздо раньше продавались сувениры в виде Эйфелевой башни, чем в Париже.

Что известно о предыдущих отношениях Леси Никитюк?

Экс-бойфренд живет в соседней квартире Леся Никитюк, именно поэтому она его называла "соседом". "Наш роман длился 2,5 года. Мы очень любили друг друга. Но я уже переплакала и отпустила. Переболела. Сейчас я одинока, но смогла принять это одиночество. Хотя на первых этапах очень его боялась. Тогда же казалось, что мой мир перевернулся", – поделилась телеведущая.

По ее словам, у нее отношения не складывались легко. Как раньше признавалась Леся Никитюк, причиной тому является ее популярность. Поэтому во время романа она пыталась всячески уберечь любимого от публичности и излишнего внимания общественности. Однако даже это не помогло ей спасти отношения.

Лицо мужчины она никогда не показывала, но охотно рассказывала о нем и демонстрировала подарки. В середине февраля 2019 года на странице в Instagram Леся Никитюк призналась, что больше не встречается с загадочным мужчиной, потому что они "разошлись, как в море корабли".