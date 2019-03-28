В асимметричной юбке и рубашке: эффектный деловой стиль от королевы Иордании – фото

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Королева Рания
Королева Рания / Instagram / @queenrania

Очаровательную жену иорданского короля Абдаллы II Рания считают настоящей иконой стиля. Женщина не боится экспериментировать со стилем, поэтому даже на официальных мероприятиях выглядит потрясающе.

Новое фото из официальной встречи Рания опубликовала на своей странице в Instagram.

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27 марта Рания провела мероприятие в рамках своей благотворительной программы по образованию малообеспеченных людей в Иордании.

Для выхода иорданская королева надела светлую рубашку с пышными рукавами, которую заправила в асимметричную клетчатую юбку от Silvia Tcherassi. Акцентом в образе Рания сделала стройную талию с помощью широкого темно-синего пояса.

Завершили look жены Абдаллы II серые замшевые туфли на каблуке и оранжевая сумка.

Королева Ранія
Королева Рания / Instagram / @queenrania

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Иордания
Источник: LifeStyle 24
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