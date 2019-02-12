В Атлантическом океане продают необитаемый остров: цена и фото

83 Читати новину українською
У берегов Ирландии можно купить необитаемый остров
У берегов Ирландии можно купить необитаемый остров / cnn.com

Власти Ирландии выставили на продажу необитаемый остров. Стать его владельцем можно за 1,4 миллиона долларов США.

Площадь острова 0,32 квадратных километра. Он расположен в северной части Атлантического океана в 3,2 километрах от региона Коннемара, на западе Ирландии, пишет CNN.

Смотрите также: Переночевать под водой: во сколько обойдется ночь в первом 5-звездочном отеле в карьере

На клочке суши есть руины старинного монастыря и коттедж, в котором не предусмотрены никакие современные блага цивилизации – здесь нет ни света, ни воды.

Монастырь был возведен в 7 веке и его остатки находятся в собственности ирландского департамента окружающей среды, наследия и местного самоуправления. Они не продаются.

острів Ірландія руїни монастир

Руины старинного монастыря на острове//CNN

С одного конца острова на другой можно пешком пройти примерно за час. Однако, чтобы добраться туда, придется нанять катер или вертолет.

На острове есть немало пресноводных озер, но практически нет деревьев.

Ірландія острів

На необитаемом острове есть много пресноводных озер//CNN

В Канаде женщина продавала роскошный особняк за 25 долларов. Просила за это написать убедительное письмо.

смотрите также:
 
  •  
blog_ava
Когда пройдет Оскар-2019: дата кинопремии
сегодня
2497
Теги: LifeStyle Курьезные новости Новости недвижимости мира Новости недвижимости Ирландия Путешествия
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
сегодня 18:59 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
85
Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
сегодня 18:05 Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
116
Когда пройдет Оскар-2019: дата кинопремии
сегодня 16:24 Когда пройдет Оскар-2019: дата кинопремии
2497
Пасха в Украине 2019: дата и традиции
сегодня 12:51 Пасха в Украине 2019: дата и традиции
5107
Нацотбор Евровидения-2019: согласны ли вы с результатами полуфиналов шоу – опрос
17 февраля 11:01 Нацотбор Евровидения-2019: согласны ли вы с результатами полуфиналов шоу – опрос
303
Эду Ширану – 28: биография и топовые синглы певца
17 февраля 10:03 Эду Ширану – 28: биография и топовые синглы певца
Олена Кандяк 115
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук