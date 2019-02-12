В Атлантическом океане продают необитаемый остров: цена и фото

Власти Ирландии выставили на продажу необитаемый остров. Стать его владельцем можно за 1,4 миллиона долларов США.

Площадь острова 0,32 квадратных километра. Он расположен в северной части Атлантического океана в 3,2 километрах от региона Коннемара, на западе Ирландии, пишет CNN.

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На клочке суши есть руины старинного монастыря и коттедж, в котором не предусмотрены никакие современные блага цивилизации – здесь нет ни света, ни воды.

Монастырь был возведен в 7 веке и его остатки находятся в собственности ирландского департамента окружающей среды, наследия и местного самоуправления. Они не продаются.

Руины старинного монастыря на острове//CNN

С одного конца острова на другой можно пешком пройти примерно за час. Однако, чтобы добраться туда, придется нанять катер или вертолет.

На острове есть немало пресноводных озер, но практически нет деревьев.

На необитаемом острове есть много пресноводных озер//CNN

В Канаде женщина продавала роскошный особняк за 25 долларов. Просила за это написать убедительное письмо.