В атласном костюме и босоножках с мехом: Ева Лонгория похвасталась пышными формами на саммите

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Ева Лонгория
Ева Лонгория / www.gettyimages.com

43-летняя актриса Ева Лонгория, которая пять месяцев назад родила первенца, 1 декабря посетила ежегодное мероприятие Teen Vogue Summit, на котором знаменитости делятся с подростками вдохновляющими историями из жизни и собственным опытом.

На саммит были приглашены такие звезды. как модель Кара Делевинь, теннисистка Серена Уильямс и актриса Ева Лонгория.

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Однако Ева Лонгория для выхода выбрала наряд, который не выглядел идеальным на ее фигуре и низком росте. Актриса надела укороченные широкие атласные брюки и удлиненный пиджак в тон, из-за такой​​комбинации пропорции тела звезды "Отчаянных домохозяек" не выглядели не слишком привлекательно.

Вместе с тем яркой деталью выхода стали босоножки на устойчивых каблуках с мехом.

Єва Лонгорія / Getty Images
Ева Лонгория / Getty Images

Интересными аксессуарами образа Евы стали две подвески из белого золота, на одной из них было написано слово "мама", а на другой имя ее первенца "Сантьяго".


Ева Лонгория / Getty Images
 

Єва Лонгорія / Getty Images
Ева Лонгория / Getty Images

Напомним, 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастонь. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца признавалась, что ей становилось все труднее ходить.

И уже после рождения сына Ева Лонгория начала получать удовольствие от материнства. Звезда устроила уютные посиделки с друзьями и откровенно рассказывает о трудностях молодой мамы.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Ева Лонгория Звездные мамы
Источник: Lifestyle
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