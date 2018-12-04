В Австралии нашли опоссума, похожего на Пикачу: милые фото

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Дикий опоссум
Дикий опоссум / Соцсети

В ветеринарную клинику Мельбурна привезли опоссума желтого цвета, похожего на героя японского аниме – покемона Пикачу. По приблизительным оценкам ветеринаров, возраст животного пять месяцев.

Об этом сообщило издание The Age.

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Необычную окраску животное получило из-за генетической мутации: у него недостаток меланина в организме. Вследствие этого его шерсть приобрела необычный желтый окрас, что сделало его похожим на покемона Пикачу.

Опосум, що сходий на Пікачу
Опоссум, похожий на Пикачу

Ветеринары пока не собираются отпускать его на свободу, потому что нетипичный для опоссума цвет шерсти может сделать его слишком заметным для ночных хищников.

Теги: LifeStyle Путешествия Австралия мир животных
Источник: Lifestyle
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