В Австралии нашли опоссума, похожего на Пикачу: милые фото

В ветеринарную клинику Мельбурна привезли опоссума желтого цвета, похожего на героя японского аниме – покемона Пикачу. По приблизительным оценкам ветеринаров, возраст животного пять месяцев.

Об этом сообщило издание The Age.

Читайте также: ТОП-6 самых популярных игр для смартфонов, которые покорили весь мир

Необычную окраску животное получило из-за генетической мутации: у него недостаток меланина в организме. Вследствие этого его шерсть приобрела необычный желтый окрас, что сделало его похожим на покемона Пикачу.



Опоссум, похожий на Пикачу

Ветеринары пока не собираются отпускать его на свободу, потому что нетипичный для опоссума цвет шерсти может сделать его слишком заметным для ночных хищников.