В баклажанном пальто: Ее Величество Елизавета II поразила новым образом

Королева Елизавета II производит невероятное впечатление каждым аутфитом. Она стильная и изысканная, а наряды Ее Величества не похожи ни на чьи. На днях она посетила штаб-квартиру MI5 в Thames House в Лондоне.

MI5 является внутренним агентством контрразведки и безопасности Великобритании. В это учреждение английская королева прибыла в роскошном образе и в очередной раз очаровала всех цветом одежды.

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Монарх приехала на встречу в баклажанном пальто и платье в тон. Соединила такой наряд с туфлями черного цвета. Неизменным элементом ее аутфита является шляпа. На этот раз она также была баклажанного цвета и украшена цветами.

Образ Ее Величества дополняли жемчужное ожерелье и серьги из жемчуга, которые можно часто увидеть на королеве. Каждый раз Елизавета II меняет брошь и в штаб-квартиру также приехала с новой.

Завершили образ королевы аккуратная прическа с локонами, видневшимися из-под шляпы, и классический макияж с акцентом на нежно-розовой помаде на губах.



Елизавета II в баклажанном пальто и шляпе / Фото: Getty Images



Королева Елизавета II в штаб-квартире MI5 / Фото: Getty Images



Изысканная Ее Величество / Фото: Getty Images