В бархатном платье с глубоким декольте: Ирина Шейк продемонстрировала роскошный образ в Мадриде
Известная российская модель Ирина Шейк появилась на открытии магазина испанского бренда Porcelanosa в Мадриде.
На западе 32-летняя модель продемонстрировала стильный наряд, которым лишь подчеркнуло безупречную фигуру.
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Для вечернего выхода Ирина Шейк надела черное бархатное платье-миди от Fendi с широкими рукавами с внутренними разрезами и глубоким декольте. Роскошное платье, украшенное пайетками, звезда дополнила ботфортами в тон.
Ирина Шейк / Getty Images
Ирина Шейк / Getty Images
Ирина Шейк / Getty Images
Источник: Lifestyle
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