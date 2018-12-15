В бархатном платье с глубоким декольте: Ирина Шейк продемонстрировала роскошный образ в Мадриде

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / www.gettyimages.com

Известная российская модель Ирина Шейк появилась на открытии магазина испанского бренда Porcelanosa в Мадриде.

На западе 32-летняя модель продемонстрировала стильный наряд, которым лишь подчеркнуло безупречную фигуру.

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Для вечернего выхода Ирина Шейк надела черное бархатное платье-миди от Fendi с широкими рукавами с внутренними разрезами и глубоким декольте. Роскошное платье, украшенное пайетками, звезда дополнила ботфортами в тон.

Ірина Шейк
Ирина Шейк / Getty Images

Ірина Шейк
Ирина Шейк / Getty Images

Ірина Шейк
Ирина Шейк / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Ирина Шейк
Источник: Lifestyle
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