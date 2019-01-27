В белье и на каблуках: Ким Кардашян сексуально презентовала свой новый парфюм
Знаменитая телезвезда, несмотря на съемки в реалити-шоу "Семейство Кардашян", также занимается выпуском своих косметических средств. Так, накануне 38-летняя Ким Кардашян обнажилась для рекламной кампании своих духов, которые выпустила специально ко Дню святого Валентина.
Недавно Ким Кардашян презентовала выход своей идеальной красной помады. Звезда решила долго не ждать и организовать сексуальную съемку, снимками с которой сможет представить духи специально к самому романтичному дню в году. Новые фотографии Ким опубликовала на своей странице в Instagram.
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На фотографиях для собственной кампании звезда предстала в измененном имидже. Она примерила парик с платиново-светлыми волосами. Однако большее внимание привлек наряд Ким Кардашьян. На фотографиях 38-летняя телезвезда позировала в нижнем белье и на каблуках.
Первым образом стал нюдовый спортивный бюстгальтер, трусики и туфли-лодочки, вторым – боди на длинный рукав, которое обтисло тонкую талию 38-летней Ким, а третьим – светлый топ и босоножки со шнуровкой. На всех фотографиях звезда позирует возле сердец с надписями, которые изображают флаконы ее духов.
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian
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