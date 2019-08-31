В белье и провокационных колготка: Ирина Шейк шокировала сексапильным роликом

Супермодель Ирина Шейк поделилась с поклонниками в социальных сетях пикантным коротким видео, на котором звезда прошлась в образе "черной пантеры".

Ролик Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram. В нем знаменитость одета в нижнее черное белье, колготки в горошек и виниловый жакет over-size.

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Завершает эпатажный "аутфит" супермодели красная помада, гладкий пучок и черные туфли на высоких каблуках. В таком стиле Ирина рекомендует поклонникам в подписи "входить в выходные".



Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk / Скріншот

В таком горячем виде Ирина Шейк снялась ранее для испанского глянцевого журнала Vogue. Тогда компанию бывшей возлюбленной Брэдли Купера составила другая модель – Адриана Лима.