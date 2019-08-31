В белье и провокационных колготка: Ирина Шейк шокировала сексапильным роликом

1192 Читати новину українською
Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

Супермодель Ирина Шейк поделилась с поклонниками в социальных сетях пикантным коротким видео, на котором звезда прошлась в образе "черной пантеры".

Ролик Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram. В нем знаменитость одета в нижнее черное белье, колготки в горошек и виниловый жакет over-size.

Читайте также: Совместный выход: Моника Беллуччи появилась на премьере фильма с экс-супругом Венсаном Касселем

Завершает эпатажный "аутфит" супермодели красная помада, гладкий пучок и черные туфли на высоких каблуках. В таком стиле Ирина рекомендует поклонникам в подписи "входить в выходные".

Ірина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk / Скріншот

В таком горячем виде Ирина Шейк снялась ранее для испанского глянцевого журнала Vogue. Тогда компанию бывшей возлюбленной Брэдли Купера составила другая модель – Адриана Лима.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 

blog_ava
Гороскоп на 2 сентября для всех знаков зодиака
сегодня
680
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Ирина Шейк
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Игра в прятки": фильм о поистине кошмарной свадьбе
1 сентября 13:30 "Игра в прятки": фильм о поистине кошмарной свадьбе
Юлія Ліпенцева 231
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
1 сентября 12:34 Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
1931
Дешевый недешевый Париж: что поесть, куда пойти и как правильно сэкономить
31 августа 17:25 Дешевый недешевый Париж: что поесть, куда пойти и как правильно сэкономить
383
Топ-7 вышиванок в гардеробе королевы Иордании
31 августа 14:23 Топ-7 вышиванок в гардеробе королевы Иордании
Юлія Михайлова 1449
Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
31 августа 12:50 Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
Уляна Журба 5128
Новости
Больше новостей
Залиште відгук