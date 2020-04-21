В белье или без него: 10 самых эротичных фото Нади Дорофеевой

Украинская певица Надя Дорофеева 21 апреля празднует день рождения. Звезде исполнилось 30 лет! По случаю юбилея журналисты LifeStyle 24 собрали самые сексуальные фото, которые артистка публиковала за год.

Кроме успешной вокальной карьеры, Надя Дорофеева еще и активный блогер. За инстаграм-страницей звездной именинницы следят около 5 миллионов людей, поэтому каждый день она публикует новые фото, которые вызывают оживленное обсуждение. Не забывает артистка и о сексуальных снимках в белье.

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Вероятно, автором большинства эротических фотографий является муж Нади Дорофеевой – ведущий, юморист и певец Владимир Дантес. Он и сам не прочь позировать с сексапильной избранницей на отдыхе.

Пикантные съемки для глянцев, кадры с отдыха или просто домашние эротические фото – в портфолио Нади Дорофеевой можно найти немало фотографий, которые уже взбудоражили сеть. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 10 из них, которые отличились сексуальностью.