В белом комбинезоне: 50-летняя Дженнифер Лопес примерила стильный образ в Торонто – фото

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес поражает своим внешним видом в 50 лет. Сейчас звезда представляет новую ленту "Стриптизерши" (Hustlers), в которой она сыграла одну из главных героинь Рамону.

На своей странице в Instagram Дженнифер опубликовала черное-белое фото, на котором певица позирует на кресле в белоснежном комбинезоне из коллекции Solасе Lоndоn.

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Наряд выполнен без рукавов с объемными воланами. Дополнили образ Лопес нюдовые остроносые босоножки на высоком каблуке. Также звезда в очередной раз продемонстрировала новую прическу: Джей Ло появилась на кинофестивале в Торонто с окрашенным в светлый оттенок волосами.

В комментариях поклонники назвали актрису "королевой Голливуда" и сделали комплименты относительно ее стиля.



Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo



Дженнифер Лопес / Getty Images

Днями ранее на красной дорожке в Торонто Дженнифер Лопес продемонстрировала два роскошных образа: желтое платье от Maison Yeya и красное, расшитое пайетками, из коллекции Elie Saab.

Добавим, фильм "Стриптизерши" основан на реальных событиях. Схему грабежа описала журналистка Джессика Пресслер, которая после публикации статьи стала знаменитой. По ее данным, женщины действительно отдыхали с богачами и обворовывали их до последней копейки. Стриптизерши обогащались с 2008 до 2014 года, а суммы за одну аферы достигали 135 тысяч долларов.

По сюжету, танцовщицы в ночных клубах были разочарованы системой распределение заработанных ими средств. Поэтому зажигательные красавицы решили несколько изменить жизнь, введя прибыльную мошенническую схему. Эффектные стриптизерши устраивали богачам с Уолл-Стрит незабываемый отдых с танцами и выпивкой. Во время развлечений женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки.

Премьера киноленты в Украине запланирована на 12 сентября 2019 года.



Дженнифер Лопес / Getty Images



Дженнифер Лопес / Getty Images