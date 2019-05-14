В белом макси и ярком мини: ведущие Евровидения-2019 открыли первый полуфинал

В Тель-Авиве стартовал первый полуфинал Международного этапа песенного конкурса Евровидение-2019. Эффектные ведущие Бар Рафаэли и Люси Аюб роскошно открыли прямой эфир в потрясающих нарядах.

В этом году первый полуфинал Евровидения-2019, который проходит в Тель-Авиве, доверили вести модели и экс-девушке Леонардо Ди Каприо Бар Рафаэли и телеведущей Люси Аюб. Компанию девушкам составили израильские ведущие Асси Азар и Эрез Тал. Однако, если с нарядами мужчин все более-менее понятно, они выбрали черные смокинги, то девушки смогли проявить свой стиль куда ярче.

Читайте также: Евровидение-2019: онлайн-трансляция первого полуфинала

33-летняя Бар Рафаэли вышла на сцену в блестящем мини-платье, украшенном крупными пайетками, с открытой спиной. Модель собрала волосы в хвост и дополнила образ серебристыми туфлями.

Читайте также: Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках

26-летняя Люси Аюб выбрала более элегантный наряд для масштабной сцены. Она надела белое макси-платье на одно плечо с высоким разрезом, благодаря которому засветила свои стройные смуглые ноги. Ее образ дополнили массивные серебряные аксессуары и темная помада.



Люси Аюб, ведущая Евровидения-2019 / Instagram / @sivanhimy



Ведущие Евровидения-2019 / Instagram / @eurovision