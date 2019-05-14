В белом макси и ярком мини: ведущие Евровидения-2019 открыли первый полуфинал

239 Читати новину українською
Ведущие Евровидения-2019
Ведущие Евровидения-2019 / Instagram / @eurovision

В Тель-Авиве стартовал первый полуфинал Международного этапа песенного конкурса Евровидение-2019. Эффектные ведущие Бар Рафаэли и Люси Аюб роскошно открыли прямой эфир в потрясающих нарядах.

В этом году первый полуфинал Евровидения-2019, который проходит в Тель-Авиве, доверили вести модели и экс-девушке Леонардо Ди Каприо Бар Рафаэли и телеведущей Люси Аюб. Компанию девушкам составили израильские ведущие Асси Азар и Эрез Тал. Однако, если с нарядами мужчин все более-менее понятно, они выбрали черные смокинги, то девушки смогли проявить свой стиль куда ярче.

Читайте также: Евровидение-2019: онлайн-трансляция первого полуфинала

33-летняя Бар Рафаэли вышла на сцену в блестящем мини-платье, украшенном крупными пайетками, с открытой спиной. Модель собрала волосы в хвост и дополнила образ серебристыми туфлями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

Читайте также: Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках

26-летняя Люси Аюб выбрала более элегантный наряд для масштабной сцены. Она надела белое макси-платье на одно плечо с высоким разрезом, благодаря которому засветила свои стройные смуглые ноги. Ее образ дополнили массивные серебряные аксессуары и темная помада.

Ведуча Євробачення-2019
Люси Аюб, ведущая Евровидения-2019 / Instagram / @sivanhimy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lucy Ayoub (@lucyayoub21)

ведучі Євробачення-2019
Ведущие Евровидения-2019 / Instagram / @eurovision

blog_ava
"Игра престолов" 8 сезон 6 серия: трейлер и новые промо-кадры эпизода
сегодня
50469
Теги: LifeStyle Стиль и мода Евровидение Евровидение 2019
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
сегодня 15:40 Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
637
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня 15:11 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
1735
Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
сегодня 14:28 Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
Юлія Гілей 144
От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
сегодня 12:59 От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
Юлія Михайлова 257
Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность
сегодня 10:30 Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность
1466
Новости
Больше новостей
Залиште відгук