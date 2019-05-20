В белом платье-корсете: 22-летняя Тина Кунаки похвасталась стройной фигурой после беременности

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Тина Кунаки
Тина Кунаки / www.gettyimages.com

22-летняя супруга французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки вернулась к публичной жизни через месяц после рождения дочери Амазоне. В социальных сетях возлюбленная экс-супруга Моники Беллуччи демонстрирует роскошную женскую фигуру.

Новый черно-белый снимок Тина опубликовала на своей странице в Instagram.

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В воскресенье, 19 мая, молодая жена Венсана Касселя надела корсетное платье нежного розового цвета, которое подчеркнуло ее талию и пышную грудь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 

Впоследствии Тина показала другое фото со своим братом Заком, которого поклонники называют копией Кунаки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 

Брат с сестрой выглядят очень близкими друг к другу. Так, Зак часто публикует фотографии Тины и трогательно их подписывает. Пользователи в сети уже давно пишут об их внешней схожести.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZAK KUNAKEY (@zakarikunakey)

 

 

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Теги: Мода Новости LifeStyle LifeStyle Тина Кунаки
Источник: LifeStyle 24
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