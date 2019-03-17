В белом платье-пальто и на высоких каблуках: как Мелания Трамп отмечала День святого Патрика

Первая леди США Мелания Трамп вместе со своим мужем и президентом страны Дональдом посетили торжественное чествование Дня святого Патрика. Для светского выхода на публику знаменитость выбрала наряд в нетрадиционном белом цвете.

День святого Патрика ежегодно отмечается 17 марта. Таким образом почти весь мир чтит память ирландского покровителя. Да, накануне на парад ирландских гвардейцев, который проходил в Лондоне прибыли Кейт Миддлтон и принц Уильям. К слову, герцогиня Кембриджская привлекла к себе еще больше внимания, доказав, что она отлично знает правила этикета, ведь для публичного мероприятия Кейт выбрала образ в зеленом цвете. В отличие от Мелании Трамп, которая вместе с мужем Дональдом, прибыла на церковную службу в воскресенье, 17 марта.

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Первая Леди США прибыла на утреннюю службу в Епископальной церкви Святого Иоанна в белоснежном наряде. Она надела белое двубортное платье-пальто с большими лацканами и накладными карманами, края которых были обшиты тонкой кружевной полоской. Ее образ дополнили бежевые замшевые туфли-лодочки на высоком каблуке. А волосы Мелания Трамп как всегда было идеально уложенные и слегка подкручены.



Мелания Трамп / Getty Images