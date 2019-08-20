В белом total look: Елена Зеленская поделилась новыми снимками после долгой паузы в Instagram

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Елена Зеленская
Елена Зеленская / Instagram / @olenazelenska_official

Накануне жена Владимира Зеленского приветствовала в Киеве иностранную гостью. Так, для встречи с премьер-министром Израиля Сарой Нетаньяху первая леди Украины Елена Зеленская выбрала светлый летний образ, а снимками со встречи сразу поделилась в социальной сети.

После перерыва длительностью в месяц Елена Зеленская вернулась в Instagram, очаровав очередным стильным образом.

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Первая леди Украины поделилась снимками со встречи с премьер-министром Израиля Сарой Нетаньяху, отметив, что впервые встречала политика в Киеве, как жена президента и для нее это очень почетно и ответственно.

Экскурсия по Дому с химерами, искренний и теплый разговор о важном. Вчера госпожа Нетанияху посетила мемориал Бабьего Яра и находилась под огромным впечатлением от увиденного,
– написала Елена Зеленская.

Стоит отметить, что для августовской встречи с премьер-министром Израиля первая леди Украины выбрала стильное светлое платье. Ее выбор пал на белое платье с лацканами, лаконичным поясом и свободной юбкой. Образ Елены Зеленской дополнили небольшие серьги из белого золота и тонкая цепочка с маленькой подвеской.

Олена Зеленська
Елена Зеленская и Сара Нетаньяху / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська
Первая леди Украины/ Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська
Елена Зеленская и Сара Нетаньяху/ Instagram / @olenazelenska_official

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Елена Зеленская
Источник: LifeStyle 24
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