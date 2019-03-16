В белом жакете и широких штанах: Джамала показала стильный образ

Украинская певица Джамала часто демонстрирует стильные и элегантные образы. Добавим, что звезда никогда не эпатирует в откровенном наряде, а предпочитает закрытую и роскошную одежду с яркими акцентами.

Ранее в интервью LifeStyle 24 Джамала рассказала, что ненавидит когда гонятся за трендами, особенно через навязывание рекламы что именно является "модным". При этом она добавила, что украинские девушки порой могут преувеличивать с избыточной сексуальностью.

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По мнению певицы, внимание к себе можно привлекать другим путем, однако не пошлостью.

Важно, чтобы человек имел вкус. Если она надевает платье с кроссовками – пусть это будет кому-то странно, но если девушка выглядит стильно и гармонично, то почему нет. Я за эксперименты,

– заявила артистка.

На новом фото, которое Джамала опубликовала на своей странице в Instagram, она показала стильный образ в белом костюме. Так, под over-size жакет знаменитость надела блузку оливкового цвета и завершила образ бежевыми туфлями на каблуке с лаковыми вставками и черной сумкой.

В подписи певица сообщила, что посетила выставку в Национальном художественном музее Украины.

Одной из первых увидела уникальную экспозицию – ретроспективу всемирно известного модного дома Chloé. Это легендарные архивные образцы из коллекций разных лет, которые ранее не покидали пределы Франции. Там есть платья, которые для Дома Chloé создавал Карл Лагерфельд. Я смотрела на них и думала, что время идет, художники уходят, а их шедевры остаются,

– добавила Джамала.



Джамала / Instagram / @jamalajaaa