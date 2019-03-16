В белом жакете и широких штанах: Джамала показала стильный образ

39 Читати новину українською
Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица Джамала часто демонстрирует стильные и элегантные образы. Добавим, что звезда никогда не эпатирует в откровенном наряде, а предпочитает закрытую и роскошную одежду с яркими акцентами.

Ранее в интервью LifeStyle 24 Джамала рассказала, что ненавидит когда гонятся за трендами, особенно через навязывание рекламы что именно является "модным". При этом она добавила, что украинские девушки порой могут преувеличивать с избыточной сексуальностью.

Читайте также: Джамала показала трогательные фото с годовалым сыном

По мнению певицы, внимание к себе можно привлекать другим путем, однако не пошлостью.

Важно, чтобы человек имел вкус. Если она надевает платье с кроссовками – пусть это будет кому-то странно, но если девушка выглядит стильно и гармонично, то почему нет. Я за эксперименты,
– заявила артистка.

На новом фото, которое Джамала опубликовала на своей странице в Instagram, она показала стильный образ в белом костюме. Так, под over-size жакет знаменитость надела блузку оливкового цвета и завершила образ бежевыми туфлями на каблуке с лаковыми вставками и черной сумкой.

В подписи певица сообщила, что посетила выставку в Национальном художественном музее Украины.

Одной из первых увидела уникальную экспозицию – ретроспективу всемирно известного модного дома Chloé. Это легендарные архивные образцы из коллекций разных лет, которые ранее не покидали пределы Франции. Там есть платья, которые для Дома Chloé создавал Карл Лагерфельд. Я смотрела на них и думала, что время идет, художники уходят, а их шедевры остаются,
– добавила Джамала.

Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

blog_ava
Инфаркт – болезнь, которая "молодеет": симптомы, лечение, первая помощь и причины возникновения
сегодня
8731
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Джамала Музыка
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
15 марта 21:03 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 210
Камбала – рецепт диетического ужина для похудения
15 марта 17:57 Камбала – рецепт диетического ужина для похудения
Богданна Рибак 70
День святого Патрика 2019: куда пойти в Киеве
15 марта 17:30 День святого Патрика 2019: куда пойти в Киеве
175
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 15-17 марта
15 марта 16:49 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 15-17 марта
140
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
15 марта 12:08 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 942
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук