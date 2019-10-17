В белоснежном наряде: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Лахор

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

У герцогов Кембриджских продолжается официальный визит в Пакистане. В четверг, 17 октября, Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в город Лахор.

Визит в Пакистан, который характеризуют как "самое сложное путешествие герцогов Кембриджских, учитывая логистические и безопасностные рассуждения", продлится до 18 октября. Поэтому охраняют супругов 1000 сотрудников полиции.

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В предпоследний день Кейт и Уильям прилетели в Лахор, где они планируют встретиться с правительством пакистанского города и посетить благотворительную организацию по поддержке детей-сирот SOS Children's Village. Впоследствии чета посетит мечеть Бадшахи и онкологическую больницу, и исследовательский центр Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital & Research Centre. К слову, в госпиталь когда-то приезжала и принцесса Диана.

Утром Кейт Миддлтон попала в объективы фотографов в белоснежном наряде из коллекции пакистанского дизайнера Gul Ahmed. Добавим, что герцогиня Кембриджская тщательно подбирает свой гардероб, демонстрируя уважение к культуре и менталитету Пакистана. Что не менее интересно, большинство образов жены принца Уильяма повторяют выходы принцессы Дианы в 1996 году, когда она посещала страну.

Дополнили костюм, который состоял из платья с молочной вышивкой и брюк, бежевые лодочки на каблуке.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Лахор / Getty Images

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Лахор / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Королівська сім'я LifeStyle Кейт Миддлтон Пакистан
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