В белоснежном платье из льна: Анджелина Джоли вышла на шопинг с детьми – фото

Голливудская актриса Анджелина Джоли попала в объективы папарацци во время прогулки со своими детьми – дочерьми Захарой, Вивьен и сыном Ноксом, во вторник, 29 октября.

Как сообщает издание Daily Mail, Анджелина Джоли сейчас находится на испанском острове Фуэртевентура, где снимается в дебютной ленте The Eternals от Marvel.

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Голливудская знаменитость будто светились от счастья во время шопинга с 14-летней Захарой ​​и близнецами – 11-летним Ноксом и Вивьен. Звездное семейство попало в камеры папарацци, когда подошло ознакомиться со скидками в один из магазинов.

Для дневной прогулки Анджелина надела легкое белое платье, которое совместила с удобными босоножками. Актриса сделала минимум макияжа и защитила глаза от испанского солнца большими солнцезащитными очками.



Анджелина Джоли с детьми на Фуэртевентуре / Коллаж LifeStyle 24 / Фото: MEGA, Daily Mail