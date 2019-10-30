В белоснежном платье из льна: Анджелина Джоли вышла на шопинг с детьми – фото

6 Читати новину українською
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Анджелина Джоли попала в объективы папарацци во время прогулки со своими детьми – дочерьми Захарой, Вивьен и сыном Ноксом, во вторник, 29 октября.

Как сообщает издание Daily Mail, Анджелина Джоли сейчас находится на испанском острове Фуэртевентура, где снимается в дебютной ленте The Eternals от Marvel.

Читайте также: Хэллоуин-2019: самые эффектные костюмы звезд для жуткого праздника

Голливудская знаменитость будто светились от счастья во время шопинга с 14-летней Захарой ​​и близнецами – 11-летним Ноксом и Вивьен. Звездное семейство попало в камеры папарацци, когда подошло ознакомиться со скидками в один из магазинов.

Для дневной прогулки Анджелина надела легкое белое платье, которое совместила с удобными босоножками. Актриса сделала минимум макияжа и защитила глаза от испанского солнца большими солнцезащитными очками.

анджеліна джолі
Анджелина Джоли с детьми на Фуэртевентуре / Коллаж LifeStyle 24 / Фото: MEGA, Daily Mail

blog_ava
Высокий гемоглобин: основные причины и чем это опасно
сегодня
21208
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Голливуд Анджелина Джоли
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
сегодня 12:01 Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
Юлія Михайлова 1134
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
29 октября 20:03 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 336667
Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
29 октября 19:06 Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
Квітослава Туз 2088
Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
29 октября 14:01 Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
Олена Левчук 4703
Украина – это больше, чем борщ и сало, – Оля Фреймут рассказала о создании книги "Свадьба"
29 октября 11:30 Украина – это больше, чем борщ и сало, – Оля Фреймут рассказала о создании книги "Свадьба"
Марта Вересюк 196
Новости
Больше новостей
Залиште відгук