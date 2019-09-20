В белоснежном платье Prada: Мелания Трамп поразила своим образом

81 Читати новину українською
Мелания Трамп в Вашингтоне
Мелания Трамп в Вашингтоне / Instagram / @flotus

Первая леди США Мелания Трамп не хочет оставаться в тени своего влиятельного мужа, поэтому каждый раз поражает общественность участием в светских и официальных мероприятиях. На днях она совершила очередной публичный выход, который привлек внимание всех западных СМИ.

Мелания Трамп стала приглашенной гостьей на торжественной церемонии открытия монумента Вашингтона. Памятник пострадал от землетрясения в 2012 году и только после 4 лет он был закрыт на реконструкцию. Гранитный обелиск, высотой 169 метров, открыли 19 сентября.

Читайте также: Мелания Трамп засветила невероятно элегантный образ на официальной встрече: стильные фото

После трех лет реконструкции монумент Вашингтона открыт! Спасибо всем, кто поддержал проект. Нам нужно сохранить все наши национальные сокровища для будущих поколений,
– прокомментировала событие Мелания Трамп.

В сети первая леди показала эффектные кадры, сделанные во время этого публичного выхода. На снимках видно, как Мелания Трамп совместно со школьниками торжественно перерезала ленту и открыла монумент. Кроме этого, для представительницы Белого дома совершили экскурсию по отремонтированным помещениям и смотровой площадке.

Но не только само событие привлекло немалое внимание журналистов, но и безупречный образ Мелании Трамп. Для публичного выхода она выбрала роскошное белое платье из коллекции Prada. Приталенный наряд идеально подчеркнул стройную фигуру первой леди, а туфли-лодочки добавили еще большей утонченности ее виду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania)

 

blog_ava
Бабье лето 2019: когда оно придет и сколько будет длиться
сегодня
7168
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
От наркотиков до бокса и кино: как начинал свою карьеру актер Микки Рурк
сегодня 12:34 От наркотиков до бокса и кино: как начинал свою карьеру актер Микки Рурк
181
Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
сегодня 11:02 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
1162
День рождения Оксаны Забужко: цитаты об Украине, войне и любви
19 сентября 18:59 День рождения Оксаны Забужко: цитаты об Украине, войне и любви
Катерина Петренко 291
Стриптизерши: криминальная комедия о мошенницах на Уолл-Стрит
19 сентября 11:34 Стриптизерши: криминальная комедия о мошенницах на Уолл-Стрит
Юлія Ліпенцева 864
"Меняющие игру": почему вы захотите посмотреть фильм о питании и профессиональном спорте
18 сентября 18:31 "Меняющие игру": почему вы захотите посмотреть фильм о питании и профессиональном спорте
Наталя Сколоздра 228
Новости
Больше новостей
Залиште відгук