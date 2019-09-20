В белоснежном платье Prada: Мелания Трамп поразила своим образом

Первая леди США Мелания Трамп не хочет оставаться в тени своего влиятельного мужа, поэтому каждый раз поражает общественность участием в светских и официальных мероприятиях. На днях она совершила очередной публичный выход, который привлек внимание всех западных СМИ.

Мелания Трамп стала приглашенной гостьей на торжественной церемонии открытия монумента Вашингтона. Памятник пострадал от землетрясения в 2012 году и только после 4 лет он был закрыт на реконструкцию. Гранитный обелиск, высотой 169 метров, открыли 19 сентября.

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После трех лет реконструкции монумент Вашингтона открыт! Спасибо всем, кто поддержал проект. Нам нужно сохранить все наши национальные сокровища для будущих поколений,

– прокомментировала событие Мелания Трамп.

В сети первая леди показала эффектные кадры, сделанные во время этого публичного выхода. На снимках видно, как Мелания Трамп совместно со школьниками торжественно перерезала ленту и открыла монумент. Кроме этого, для представительницы Белого дома совершили экскурсию по отремонтированным помещениям и смотровой площадке.

Но не только само событие привлекло немалое внимание журналистов, но и безупречный образ Мелании Трамп. Для публичного выхода она выбрала роскошное белое платье из коллекции Prada. Приталенный наряд идеально подчеркнул стройную фигуру первой леди, а туфли-лодочки добавили еще большей утонченности ее виду.