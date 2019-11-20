В белоснежном платье с пайетками: Тина Кароль посетила фэшн-событие в Киеве

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Тина Кароль на церемонии Best Fashion Awards 2019 / Instagram / @fantina___

Украинская певица Тина Кароль любит примерять элегантные вечерние платья. На этот раз она сумела покорить участников церемонии Best Fashion Awards 2019 эффектным выходом.

Как известно, церемония награждения состоялась 19 ноября в помещении Fairmont Grand Hotel Kyiv. И хотя на престижные награды Best Fashion Awards 2019 претендовали отечественные дизайнеры, мероприятие посетили их звездные поклонницы. В частности, на событии можно было увидеть Джамалу, Юлию Санину из группы The HARDKISS, Машу Ефросинину, Екатерину Осадчую и Юрия Горбунова. Особое внимание привлекла поп-дива Тина Кароль.

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Для торжества она выбрала роскошное вечернее платье, украшенное пайетками. Наряд подчеркивал стройную фигуру Тины Кароль и имел довольно пикантное декольте. Артистка охотно устроила фотосессию, результаты которой распространили на фан-странице певицы.

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Интересно, что на Best Fashion Awards 2019 Тина Кароль пришла в сопровождении своего пиар-менеджера Павла Орлова. Артистка охотно позировала с подопечным, напоминая героев фильма "Мистер и миссис Смит".

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Награды Новости Украины LifeStyle Тина Кароль Стиль и мода
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