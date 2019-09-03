В белоснежном платье с поясом: Анджелина Джоли на прогулке с детьми в Западном Голливуде

Голливудская актриса Анджелина Джоли отправила на учебу одного из своих сыновей, 18-летнего Мэддокса в южнокорейский университет Энсе. Впоследствии звезда решила отпраздновать День труда в США в первый понедельник сентября в компании своих трех детей – с 15-летним сыном Паксом, 14-летней дочерью Захарой из Эфиопии и 13-летней Шайло, которая является первенцем актрисы и ее экс-мужа Брэда Питта.

Для прогулки и ланча в Западном Голливуде Анджелина Джоли примерила стильное платье-миди молочного цвета с коричневым широким поясом, который сделал акцент на талии актрисы. Такой дизайн наряда продает бренд сестер Олсен The Row стоимостью 6200 долларов.

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Сын Пакс и дочь Шайло, которая постоянно одевает мужскую одежду и планирует смену пола, появились на публике в комфортных спортивных образах. Зато Захара решила выйти в платье от Loro Piana за 3680 долларов, которое Анджелина Джоли ранее примеряла в Париже.

Джоли дополнила "аутфит" светло-серыми мюлями Salvatore Ferragamo и удобной коричневой сумкой.