В берлинском музее живые "восковые" фигуры Меган Маркл и принца Гарри напугали посетителей

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В берлинском музее живые "восковые" фигуры Меган Маркл и принца Гарри напугали посетителей
/ www.gettyimages.com

На выставке восковых фигур музея мадам Тюссо в Берлине состоялся необычный перфоманс с участием живой "восковой" фигуры принца Гарри и его беременной жены Меган Маркл.

Живые "восковые" фигуры Меган и Гарри показали, как готовятся к рождественским праздникам. Влюбленные, которые были одеты в теплые джемперы с оленями, позируют возле елки с подарками.

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Однако актеры, которые одели силиконовые маски королевской четы, не смогли приятно удивить посетителей. В сети пользователи обсудили, что "фигуры" выглядят жутко и неловко.

На одном из снимков актеры замерли в странной позе, якобы Меган Маркл начинает рожать. На другом – герцогиня падает и пытается подняться.

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Живые "восковые" фигуры Меган Маркл и принца Гарри / Getty Images


Живые "восковые" фигуры Меган Маркл и принца Гарри / Getty Images

Кроме того, по словам интернет-пользователей, при создании образа в музее не выдержали пропорции тела. Поэтому маска выглядит значительно больше тела.

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Живые "восковые" фигуры Меган Маркл и принца Гарри / Getty Images


Живые "восковые" фигуры Меган Маркл и принца Гарри / Getty Images

Напомним, 9 мая, за 10 дней до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, в Лондоне в музее мадам Тюссо появились 2 фигуры молодоженов. Экспозиция поражает сходством с реальными членами королевской семьи. Принца Гарри показали в синем костюме, который держит одну руку под пиджаком – именно такую привычку имеет королевский отпрыск в реальной жизни.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 канал
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