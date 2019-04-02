В бежевом пальто и на каблуках: Иванка Трамп прибыла в аэропорт Вашингтона с младшим сыном

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Иванка Трамп вместе с отцом и его женой Меланией провели уикенд в штате Флорида. После выходных в собственном имении президентской четы 37-летняя дочь Дональда Трампа вернулась обратно в Вашингтон. Вместе с ней был ее 3-летний сын Теодор.

Недавно в сети появились снимки Мелании Трамп, на которых она предстала в непривычном для нее спортивном стиле, после возвращения в Вашингтон. Как оказалось, семья президента США в полном составе отдыхали во Флориде. Вместе с ними была также его дочь Иванка Трамп, которая попала в объективы папарацци в аэропорту Вашингтона 31 марта.

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37-летняя американка каждым появлением на публике или перед папарацци доказывает, что ей нравится классический стиль. Для путешествия самолетом Иванка Трамп также выбрала изысканный образ, который состоял из бежевого двубортного пальто и туфель-лодочек в тон на высоких каблуках. Дочь президента США не забыла про свои любимые аксессуары: на ее лице были солнцезащитные очки, а в ушах серьги-кольца.

Иванка Трамп вела за руку своего младшего сына Теодора Джеймса, который был одет в серый джемпер, из-под которого выглядывал воротник рубашки, и темные штаны.

Іванка Трамп з сином
Иванка Трамп с сыном Теодором / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп з сином
Иванка Трамп с сыном Теодором / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Иванка Трамп с сыном Теодором / Instagram / @alwaysivanka
 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Иванка Трамп
Источник: LifeStyle 24
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