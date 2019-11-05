В бежевом платье и неоновой водолазке: Настя Каменских продемонстрировала яркий образ

Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает в Мексике вместе с мужем Потапом, выступила на шоу популярного латиноамериканского шоумена Эдди Смола.

Настя Каменских опубликовала на своей странице в инстаграме фото своего "аутфита" для телепередачи Cuídate De La Cámara, а также короткое видео с Эдди Смолом.

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Эпатажный мексиканский шоумен также разместил ролик с украинкой в социальных сетях. Для съемок Каменская подготовила яркий образ. Певица надела неоновую водолазку вместе с бежевым платьем длины мини. Завершили look знаменитости, за которой следят 4,3 миллиона подписчиков, черные босоножки на каблуках.

Эффектным аксессуаром Насти стали очки в виде двух черных пантер, которые были созданы специально для образа Pantera Negra в видеоклипе артистки на песню Elefante.

"Я кайфовала от образа Pantera Negra. С одной стороны, он достаточно дерзкий и хищный, с перчинкой, но с другой – он максимально женственный и сдержанно сексуальный. Он полностью изображает мой внутренний мир! И я уверена, внутри каждой девушки есть эта самая Pantera Negra", – считает Каменских.

Смотрите видеоклип NK – Elefante: