В бежевом total look: Ирина Шейк посетила Париж – фото

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

Российская модель Ирина Шейк, которая в этом году рассталась с отцом своей дочери Брэдли Купером, продолжает покорять мировые подиумы и обложки глянцевых изданий. Звезда поделилась со сторонниками в сети фотографиями из путешествия в столицу Франции.

Ирина Шейк сделала стильное фото на фоне главного символа Парижа – Эйфелевой башни. К слову, редакция LifeStyle 24 подготовила подборку лучших "инстаграмных" локаций для удачных снимков в столице Франции.

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Для прогулки модель подготовила бежевый total look. Широкие брюки Ирина дополнила облегающим кашемировым джемпером из коллекции Intimissimi и сумкой с длинной золотой цепью в тон.

"Монохром и Эйфелева башня", – лаконично добавила в подписи модель.

Пользователи сети написали Ирине в коментярах множество комплиментов, сравнив женщину с парижанкой. "Ты выглядишь очень очаровательно", "Вау", "Обожаю вас и Париж", "Королева", "Очень красиво", – пишут поклонники Шейк.

Ірина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Ирина Шейк Мода Стиль и мода
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