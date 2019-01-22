В бикини и пиджаке: Кайли Дженнер опубликовала соблазнительные фото

Американская модель и блогерша Кайли Дженнер, пожалуй, до сих пор не может простить потерю своего рекорда в сети. Чтобы закрепить успех и увеличить количество подписчиков, она засыпает свою страницу пикантными снимками.

Одна из знаменитых сестер Кардашян продолжает удивлять своих поклонников. После откровенных фото с отдыха Кайли Дженнер показала не менее горячие кадры с фотосессии.

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Перед камерой модель предстала в сексапильном нижнем белье. Обнаженное тело Кайли Дженнер прикрыла клетчатым пиджаком, который добавил ее образу еще большей пикантности. Обувь на каблуках, носки и очки завершили обольстительный look знаменитости.

Стоит отметить, что автором сексуальной съемки была украинка Саша Самсонова, которая уже не впервой сотрудничает с Кайли. Фотограф мастерски показала привлекательность модели и ее сексуальность, что отметили и пользователи сети. Сама же Кайли Дженнер чувствовала себя раскованно во время съемки: она игриво выгибала спину и обнажала свое тело.