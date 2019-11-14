В бирюзовой шубе: Селин Дион ошеломила ярким образом в Нью-Йорке

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Селин Дион
Селин Дион / www.gettyimages.com

51-летняя певица Селин Дион, которая 14 ноября презентовала новый видеоклип на песню Courage, попала в объективы папарацци в бирюзовом total look.

Для выхода в Нью-Йорке Селин Дион надела миниюбку, поясную сумку, кожаные сапоги, колготы и шубку. Все элементы "аутфита" певица надела в ярком голубом оттенке. Единственным нейтральным акцентом в образе была белая футболка и темные солнцезащитные очки.

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Селін Діон
Селин Дион / Getty Images

Селін Діон
​Селин Дион / Getty Images

Селін Діон
Селин Дион / Getty Images

Песня Courage, что появилась 14 ноября на ютубе певицы, вошла в новый 12-й альбом Дион, который она посвятила мужеству. В черно-белом клипе Селин поет в черном латексном платье.

"Я думаю, что прошла через много. И жизнь дала мне возможность, чтобы обрести внутреннюю силу, найти мужество и продолжать идти. А потом появилась песня, которая называется Courage. Потому не было долгих раздумий, как назвать альбом", – отмечает артистка.

Селин Дион – Courage: смотрите видеоклип

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
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