В благодарность врачам статую Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро подсветили: кадры впечатляют
Ныне медики всего мира находятся на передовой борьбы с коронавирусом. В это время для них как никогда важно слышать слова благодарности и поддержки за тысячи спасенных жизней. Так, символ Рио-де-Жанейро статую Христа-Спасителя "одели" в костюм врача.
Сегодня на поддержку борьбы с коронавирусом выступают не только именитые звезды и влиятельные представители индустрии шоу-бизнеса, а даже величайшие культурные достопримечательности. Изо дня в день растет количество инфицированных COVID-19, а врачи неустанно отдают свои силы на спасение пациентов.
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Несмотря на то, что миллионы людей по всему миру ежедневно выражают глубокую благодарность работникам сферы здравоохранения, свою признательность человечество решило визуализировать. Если раньше о жертвенности медиков напоминала Эйфелева башня словом "Спасибо", то на католическую Пасху все внимание было приковано к статуе Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро.
Самую известную достопримечательность Бразилии "одели" в костюм врача в честь благодарности всем, кто борется с пандемией коронавируса во всем мире. Кроме того, на монументе появились надписи "Спасибо" и "Оставайтесь дома". Так, авторы иллюминаций не только отблагодарили медиков, но и напомнили о необходимости самоизоляции.
Напомним, что в Бразилии количество больных коронавирусом пересекло отметку в 22 тысячи. Среди инфицированных – 1 230 жертв.
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